Wij kunnen niet wachten: dit zijn de eerste beelden van First Dates Hotel

First Dates-fans, opgelet! Vanaf aankomende zondag – jep, dan al! – kunnen we ons opmaken voor gloednieuwe afleveringen van First Dates. En het wordt niet zomaar een seizoen, maar de eerste editie van First Dates Hotel. Nog iets: de eerste beelden zijn hier.

In First Dates Hotel gaat het meekijken bij een blind date een stapje verder, want in het nieuwe programma kunnen de singles er na een eerste ontmoeting óók nog voor kiezen om samen de nacht door te brengen. Ze krijgen de mogelijkheid om elkaar in en rond het hotel beter te leren kennen, en de volgende dag op een tweede date te gaan.

Vertrouwde én nieuwe gezichten

Net als in de voorgaande seizoenen van First Dates zien we barman Victor terug, net als maître Sergio en serveersters Kelly en Fleur. Ook kunnen we een aantal nieuwe gezichten verwachten, namelijk receptionist Ricardo en bell boy Tobias.

Eerste beelden

Blok de komende zondagavonden maar in je agenda, want ieder weekend kun je vanaf komende zondag afsluiten met een gloednieuwe aflevering van First Dates Hotel. Vanaf 10 februari dus, iedere week om 20.55 uur bij BNNVARA op NPO3. Bekijk hieronder alvast de eerste (veelbelovende!) beelden:

Bron: Metronieuws.nl | Beeld: BNNVARA