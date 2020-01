In Spinning Out op Netflix speelden kunstschaatsen, ambitie en doorzettingsvermogen een grote rol. Want hey, kunstschaatser op de Olympische Spelen word je niet zomaar. Dat maakte de serie zo leuk om naar te kijken (oké, het typische small town drama deed ook veel goeds). Goed nieuws voor nog meer ijspret: na 24 jaar doet er weer een Nederlands paar mee aan het EK kunstrijden.

We hebben het over de 21-jarige Michel Tsiba en de 17-jarige Daria Danilova. Zij vormen vandaag de Nederlandse afvaardiging bij het paarrijden op de Europese kampioenschappen kunstrijden. Daarmee schrijven ze een très petit stukje historie: het is 24 jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlands paar meedeed aan een internationaal titeltoernooi. Op NOS weten ze het goed te verwoorden: ‘Toen in 1996 Alcuin en Jeltje Schulten, broer en zus, deelnamen aan de EK kunstrijden, waren Tsiba en Danilova nog niet eens geboren.’

Sinds mei 2018 vormen Tsiba en Danilova een paar. Dat klikte meteen goed: de eerste wedstrijd bij de junioren wonnen ze meteen. Tsiba, in Nederland geboren, begon op zijn zevende als solorijder. Mét succes, want in februari 2018 werd hij Nederlands kampioen bij de senioren. Die winst proefde naar meer: Tsiba zag in dat hij als paarrijder meer potentie heeft dan als solorijder. ‘Ik ben een lange, grote jongen. Dat is voor paarrijden gewenst. Ik weet dat ik in het paarrijden de potentie heb om niet alleen bij de Nederlandse top te horen, maar ook kan aansluiten bij de Europese top of de wereldtop.’ En dus ging hij op zoek naar een partner.

Die vond hij niet in Nederland – waar kunstschaatsen en vooral het paarrijden niet populair is –, maar in Rusland. Via een bekende trainer kwam Tsiba uit bij de Russische Daria Danilova. ‘Ik heb wel geluk gehad. Er was gelijk een klik, ook al had ik helemaal geen ervaring als paarrijder. Toen dachten we meteen: wij gaan Nederland terugbrengen in het paarrijden.’ Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, want Danilova is afhankelijk van een visum. Daarom pendelt het koppel voor de trainingen heen en weer tussen Moskou en Berlijn (daar is Tsiba gaan wonen op zijn achttiende, omdat het niveau daar hoger ligt).

Vandaag hopen de twee indruk te maken met hun korte kür, waarin ze gelijk aftrappen met hun specialiteit: de triple twist. Hierbij gooit Tsiba Danilova omhoog, moet zij drie keer om haar as draaien en vangt hij haar weer op. De triple twist was tevens het grootste obstakel voor Kat en haar zusje in Spinning Out. ‘Het is ons doel om ons voor de vrije kür op vrijdag te plaatsen. Dan moeten we bij de beste zestien landen eindigen. Wij vinden dat een realistisch doel.’

Maar Tsiba heeft meer ambities: hij wil niet alleen kampioen worden in kunstschaatsen op de Olympische Spelen, WK’s en EK’s, ook wil hij kunstrijden in Nederland op de kaart zetten. ‘Ik wil hetzelfde doen als Epke Zonderland met turnen gedaan heeft.’ Zoals we al zeiden; kunstschaatsen gaat hand in hand met ambitie. Wij kijken graag mee.