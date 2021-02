Van cactussen tot hangplanten en vetplanten – je ziet ze overal – want kamerplanten zijn trendy. Maar die ‘saaie’ kamerplanten zijn vanaf nu verleden tijd! Meet de piemelplant: de plant die helemaal hot en happening is.

Ja, je leest het goed! Je kunt vanaf nu – letterlijk – je eigen piemels kweken. Zo hop, bij jouw thuis. 😉

Piemelplant

Hou je van pittig? Dan mag déze piemelplant niet ontbreken in jouw interieur! De ‘Grow a Dick’-plant is een doosje dat alles bevat om lulvormige pepers te laten groeien. Ja, echt waar! Het enige wat je hoeft te doen is het water te geven en een oogje in het zeil te houden om te kijken of je kleine piemelpepers ook daadwerkelijk groeien. In 12 á 18 dagen zal je al de eerste rode haan zien oprijzen uit de grond. Hell yeah!

Extra fijn: zelfs voor de mensen zonder groene vingers is de plant geschikt. Want de piemelplant gaat (gelukkig) niet snel dood! Dat is wel zo fijn om te weten. Je kunt de piemelplant hier bestellen voor slechts €14,95.

Bron: Girlscene| Beeld: Instagram