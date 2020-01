Kylie Jenner doneert miljoen dollar aan Australië na blunder

Een gulle actie van Kylie Jenner. De 22-jarige miljardair heeft gisteren een miljoen dollar gedoneerd aan de Australische dieren die getroffen zijn door de bosbranden. Dat schrijft People.

De doneeractie volgde na de bergen kritiek die Kylie over zich heen kreeg naar aanleiding van een niet al te tactische actie.

Op Instagram Stories sprak ze zich maandag emotioneel uit over het grote dierenleed Down Under. ‘Meer dan vijfhonderdduizend dieren zijn gestorven door de bosbranden in Australië. Dit breekt mijn hart,’ schreef ze bij haar een foto van een brandweerman die een koala helpt.

Lees ook:

Kylie maakt Stormi zingend wakker en Twitter wordt gek

Het was de foto daarna die veel mensen tegen de borst stuitte. Daarop showde Kylie haar Louis Vuitton-sloffen gemaakt van – je raadt het niet – nertsenbont. Een tikkeltje hypocriet, zo vonden haar volgers. Kylie kreeg dan ook veel kritiek te verduren.

Wellicht probeert Kylie haar blunder nu met haar gulle gift goed te maken.

Kylie posting about how she is feeling heartbroken about the death of animals in Australia due to fire and then posting her wearing a slipper made of minks fur is the biggest hypocrisy of 2020… pic.twitter.com/odq866E9Ji

— Pop Crave (@popcrayye) January 6, 2020