Zo komt Kylie aan haar ontzettend goede (commercieel) inzicht

Eerder deze week schreven we dat Kylie Jenner een goed commercieel inzicht heeft. Maar hoe kom je tot zo’n scherpe blik? Hoe krijg je zo’n heldere visie om ’s werelds jongste selfmade miljardair te worden? Nou, je laat je ogen laseren. En geeft vervolgens een feestje om dat te vieren.

Tenminste, dat doe je als je Kylie Jenner heet. Kylie en haar nieuwe beste vriendin Stassie Karanikolaou hebben samen hun ogen laten laseren. En gaven toen een groot feest om dat te vieren. (Zo gaat dat daar, in Hollywood).

Daarover twee dingen: friends who do surgery together, stay together. Toch? Daarmee is het officieel: Stassie heeft definitief Jordyn Woods vervangen als beste vriendin van Kylie. En ding nummer twee: Stassie heeft alles vastgelegd in een vlog op haar YouTube-kanaal.

Daarin zie je hoe de twee beste vriendinnen samen naar de oogarts gaan en hoe zeer hun zicht verbeterd is. Ook zie je hoe ze een feest organiseren, getiteld: ‘Birthday of sight.’ Bijpassende outfits en props incluis. In de video hoor je Kylie op de achtergrond roepen: ‘My sight has been born, it’s my fucking birthday.’

Kylie en Stassie ‘verkleed’ als ogen:

Afijn, prima vermaak voor de vrijdag.