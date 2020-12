Kylie Jenner krijgt een seksspeeltje cadeau van haar zus

Sommige zussen delen ronduit alle details over hun seksleven, andere zussen willen niet eens dénken aan het feit dat hun zus ook een seksleven heeft. Kourtney Kardashian en Kylie Jenner vallen duidelijk in die eerste categorie.

Kourtney Kardashian heeft een eigen lifestylewebsite. Een beetje à la Gwyneth Paltrows Goop, maar dan met meer naakt. Als Kardashian-telg kent Kourtney de kracht van een goede influencer-campagne natuurlijk maar al te goed. Dus wie kon ze nou beter voor haar karretje spannen dan opper-influencer en tevens zusje Kylie Jenner?

Lelo Ora 3

Kourtney stuurde Kylie een zak vol Poosh-approved cadeautjes. Waaronder ook een seksspeeltje. De Lelo Ora 3, om precies te zijn. Het ding ziet er met z’n paars/gouden-kleur behoorlijk stylish uit, maar het gaat natuurlijk om z’n prestaties. Volgens de juichende reviews zijn die ook niet voor de poes: het speeltje zou orale seks levensecht nabootsen en krijgt van de 5 maar liefst 4,3 sterren. Kourtney geeft dus niet zomaar wat weg.

Spannende string

Nu wil je natuurlijk weten wat voor cadeautjes Kylie nog meer kreeg. Gelukkig was ze een brave influencer en deelde ze alles in haar Instagram Stories. Naast het seksspeeltje ontving ze nog een handen ‘elixir’, een gezichtsmasker, supplementen, make-uptools, een Oura-ring (een activiteitentracker), een slaapmasker en alsof die Lelo nog niet genoeg was ook een héél spannende string (met een slipje van parels).

Gelukkig is zo’n pakket per post ontvangen stukken minder ongemakkelijk dan onder toeziend oog van de ganse familie een seksspeeltje uitpakken onder de boom.

