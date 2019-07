Kylie Jenner over haar make-upmerk: ‘Ik had geen idee’

Het is inmiddels oud wereldnieuws: Kylie Jenner doet het verdomde goed met haar make-upmerk Kylie Cosmetics. Ze doet het zelfs zo goed dat ze een van de jongste self made miljardairs ooit is. In een interview met de Arabische editie van Harper’s Bazaar praat ze over haar succes, dat ze klaarblijkelijk zwaar had onderschat.

Onderschat? Yup. Kylie had namelijk niet verwacht dat haar make-upcollectie zou uitgroeien tot een cosmetisch imperium, zo lezen we in de Harper’s Bazaar. ‘Ik begon het niet echt met het idee om rijk van te worden, laat staan dat ik zo ver vooruit dacht dat het zo super succesvol zou worden. Ik deed gewoon iets met mijn talent en mijn passie voor make-up, lippen en lipsticks.’

Kylie Cosmetics

Want make-up is altijd al een passie in Kylie’s leven geweest, lang voor dat ze besefte dat ze er geld mee kon verdienen. ‘Zolang ik me kan herinneren, ben ik er al mee bezig geweest. Ik heb nooit geweten dat je van een hobby een onderneming kon maken. Ik volgde gewoon mijn hart en maakte mijn beslissingen op basis van mijn gevoel. En nu, nu voel ik me zo gezegend dat ik wakker word, en mag doen wat ik leuk vind. En dat ik dit mijn carrière mag noemen. Dat is geweldig.’

In het interview praat Kylie ook over hoe het is om op te groeien in het openbaar, voor de lens van de camera. Want privacy? Dat kent ze nie. ‘Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren dat ik ooit privacy heb gekend. We begonnen al met filmen toen ik pas 9 jaar was. Ik ben er mee opgegroeid en dus moest ik een manier zien te vinden om er mee te leven.’

Cosmetic stress

‘Dat is niet altijd makkelijk geweest. Vaak genoeg is het voorgekomen dat het voelde alsof mijn privacy van me werd afgepakt. Nu weet ik wanneer ik me moet terugtrekken. Ik hou van mijn fans en ik heb een sterke band met mijn fans. I hou van delen, inspireren en mensen toelaten in mijn leven. In die zin voelt het alsof ik doe wat ik voorbestemd ben om te doen.

Toch geeft de 21-jarige onderneemster ook toe dat de wervelstorm van het hebben van een dergelijke veelzijdige carrière met zijn eigen uitdagingen komt. ‘Er zijn echt wel tijden dat ik kapot ga van de stress. Dan neem ik een hele week vrij en probeer ik zoveel mogelijk tijd met Stormi door te brengen. Of ik ga er tussenuit en boek een reisje wanneer het me te veel wordt. Ik heb gewoon mijn kleine boodschap in het leven. En ik denk dat iedereen die heeft, ook al ben je niet beroemd. Wij mensen raken gestresst en hebben allemaal onze manieren om terug te komen.’

Bron: Harper’s Bazaar, beeld: Getty Images