Kylie Jenner heeft nu een pony en lijkt als twee druppels water op Kris

Pruik

Haar stijle haren draagt ze achter haar schouders, om zo de aandacht te vestigen op haar nieuwe asymmetrische pony. Of ze echt de schaar in haar haren gezet heeft valt echter te betwisten, want zoals een echte Kardashian betaamt draagt ze negen van de tien keer een pruik. Want ja, da’s immers de enige manier om in een maand tijd zowel korte als lange coupes te rocken.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?