Kylie Jenner stopt definitief met lip fillers. Is dit het einde van een tijdperk?

Stom toeval of uitermate goede timing? In de week dat Kylie Jenner en haar lip kits de cover sieren van de America’s Women Billionaires-editie van Forbes, kondigt de 20-jarige realityster aan dat ze klaar is met lip fillers. Dat staat bijna haaks op elkaar, aangezien het Kylie Jenner was die de lip filler én de grote lippen groot maakte.

Au naturel

Kylie Jenner wist deze week iedereen te verrassen toen zij op social media aankondigde dat ze afscheid van haar fillers heeft genomen. De koningin van de lip fillers gaat nu weer door het leven met gewoon normale, natuurlijke lippen. En dat is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Want wat grote zus Kim deed voor de derrière, heeft Kylie gedaan voor de lippen. Kylie maakte grote lippen hot & happening. Niet alleen met fillers, maar ook met bijpassende lipliners en lippenstiften. En dat heeft haar geen windeieren gelegd: Forbes voorspelt dat Kylie komend jaar de jongste selfmade miljardair óóit wordt dankzij haar eigen cosmeticalijn Kylie Cosmetics. Hiermee streeft ze zelfs Marck Zuckerberg, die op zijn 23e miljardair werd, voorbij.

Het begon allemaal in 2014…

Want hoe zat het ook alweer? Het was in 2014 toen Kylie’s lippen voor het eerst media-aandacht kregen. De toen 16-jarige realityster viel op doordat haar lippen opeens op mysterieuze wijze vergroot waren. Kylie ging van een dun lijntje bovenlip, naar een volle, bijne gekrulde mondrand. Ze ontkende het gebruik van fillers en gaf meerdere tips voor het krijgen van grotere lippen. Waaronder een lijntje om je lippen heen trekken. Buiten de lijntjes stiften bleek nog nooit zo hip. Daarnaast namen tieners wereldwijd haar voorbeeld over en was de #kyliejennerlipchallenge geboren: social media werd overspoeld met meisjes die hun lippen middels een glas vacuüm zogen om zo dik mogelijke lippen te krijgen.

Pas in mei 2015 gaf Kylie toe dat ze, inderdaad, tijdelijke lip fillers had gebruikt. Opvallend was toen dat ze al in augustus 2014 haar handelsmerk, inclusief slogan, had geregistreerd. ‘Kylie Lip Kits…. for the perfect pout’ lag toen al ruimschoots vastgelegd. Op 30 november 2015 werden de eerste lip kits, die uitgebreid waren geteased door Kylie herself via Instagram en Snapchat, online verkocht. En wat denk je? De eerste lading van 15.000 lip kits was binnen één minuut uitverkocht. Kort daarna werden de lip kits voor $1.000 aangeboden op eBay. Originele prijs: $29.

Inmiddels is het juli 2018 en siert Kylie deze maand de cover van het themanummer over jonge selfmade business vrouwen van Forbes. Terecht, want in het eerste jaar van Kylie Cosmetics zette ze $630 miljoen om, niet heel gek voor een start-up. En het mooie van alles is: Kylie Jenner is 100% eigenaar van haar eigen merk.

Is dit het einde van een tijdperk?

Wat wij ons echter vooral afvragen is of hiermee een nieuw tijdperk wordt ingeluid? Betekent Kylie’s afscheid van de lip fillers óók het eind van het lip filler-tijdperk? Worden de naturel getuite lippen weer in, hoe dun ze ook zijn?

En misschien is het ook wel strategie: een artikel over je bedrijf dat wordt aangekondigd op de cover van Forbes, het meest toonaangevende zakenblad ter wereld, geeft aan dat het gaat om serious business. Kylie Cosmetics is al lang méér dan alleen leuke kleurtjes voor op je lippen en heeft haar strepen als cosmeticamerk verdient. Het merk is nu groot genoeg om op eigen benen te staan, zonder hulp van fillers. En als Kylie Jenner en haar cosmeticalijn de lip fillers niet langer nodig hebben, wie dan wel?

Wij zijn benieuwd of de lip fillers hiermee inderdaad uit de mode raken. Wat denk jij?