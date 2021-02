Kylie Jenner draagt de nieuwste trend voor deze lente

De Kardashians en Jenners zijn er altijd als de kippen bij als het gaat om de nieuwste mode. Spot je Kylie met iets, dan is de kans groot dat daarna de halve wereld daarin rondloopt. En ja, aangezien het al zonnig is in Californië, kunnen wij ook ons opmaken voor deze trend aankomende lente.

Stof die lavalamp maar af en bereid je voor op een tripje naar de jaren ’70. Psychedelische prints en strappy tops worden namelijk helemaal hot deze lente.

Trend lente

Denk daarbij aan schilderachtige vlekken, regenbogen, maar ook weer tie-dye, een trend die we natuurlijk in 2020 al terug zagen komen. En Kylie zou Kylie niet zijn als ze al gespot is in het nieuwste van het nieuwste. Te zien is hoe de Jenner-telg een spijkerbroek met hoge taille draagt met daarop een gezellige wervelprint. Witte croptop erbij, buikketting en she’s good to go. Alles komt terug, dat zien we maar weer.

Laagjes

Beetje koud nog? Snappen we. Maar ook daar heeft de miljardair een oplossing voor. Je kunt deze outfit namelijk prima combineren met een blazer en daardoor heb je de perfecte overgang naar het nieuwe seizoen. De jeans wordt wijder, de fit losser en Gen-Z maakt ons elke keer maar weer pijnlijk duidelijk dat skinny jeans écht niet meer kunnen. Ook in tops zie je de kekke print trouwens terug, dus je kunt helemaal los.

