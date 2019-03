Alles weer koek en ei: Kylie en Jordyn samen gespot

Het drama bij de Kardashians lijkt – voor nu dan – langzaam weer wat minder te worden. Even vergeten hoe het zat? Lees hier álles wat je maar wil weten. Kylie en Jordyn blijken namelijk toch niet zonder elkaar te kunnen en hebben de strijdbijl begraven.

De 21-jarige miljardair zou vrijdag namelijk gespot zijn terwijl ze aan het ontbijten is met haar dochtertje en niemand minder dan Jordyn Woods. Een ooggetuige vertelt aan E! News: ‘Het leek heel casual en ze hadden allebei een discussie tijdens het eten.’ Het kan dus goed zijn dat twee besties het onder het genot van wat eten hebben bijgelegd. ‘Hun vriendschap is niet voor honderd procent voorbij’, vertelde een andere bron al eerder aan People.

Publiciteitsstunt

Hoewel de hele familie blijft volhouden dat het écht geen publiciteitsstunt is voor het nieuwe seizoen van hun realityshow, begint het daar steeds meer op te lijken. Jordyn onthulde in een interview: ‘Ik wou écht dat het een stunt was, geloof me. Maar helaas is dit echt, dit is het échte leven. Echte mensen zijn gekwetst.’ Maar mama Kris weet natuurlijk als geen ander wat ze doet en al dit drama zal ongetwijfeld meer kijkers trekken. Smart thinking Kris.

Bron: Grazia | Beeld: Instagram, Giphy