Slechts drie woorden heeft Kylie Jenner gezongen, en ze heeft gelijk een wereldwijde hit te pakken. En Kylie zou Kylie niet zijn als ze niet direct dit succes wist uit te melken. Daarom is er merch verkrijgbaar van Kylie’s Rise and Shine.

Misschien – maar bijna onmogelijk – is het je ontgaan: nadat Kylie Jenner vorige week een ‘official Kylie Jenner office tour‘ deelde, was het internet slechts met één ding bezig. De woorden ‘rise and shine’ waarmee Kylie haar baby Stormi wilde wekken. Kylie’s rise and shine was geboren.

Echter, en dit had je op VIVA.nl kunnen lezen, was Stormi al lang wakker omdat er in haar donkere kamertje een cameraploeg naast haar bedje stond. Hoe dan ook: Kylie Jenner zong de drie inmiddels fameuze (en totaal overbodige) woorden en voilà. Een viral audiovisueel fragment was geboren.

Ariana kopieerde de woorden en zong het liedje op stories en ook Miley Cyrus gaf haar draai aan Kylie’s rise and shine.

Merchandise

Inmiddels zijn we een paar dagen later en laat Kylie Jenner maar weer eens zien waarom zij is uitgegroeid tot ’s werelds jongste selfmade miljonair: er is nu ook rise and shine merch verkrijgbaar. Voor slechts 65 dollar kun je nu rise and shine hoodies kopen via KylieJennerShop.com. Well played, Kylie, well played!

En het beste is eigenlijk nog, dat ergens op de wereld ook momager Kris Jenner hier vast 10 procent van vangt.

Saint Hoax

Naast Ariana Grande en Miley Cyrus zorgde de zangkunsten ook voor een hoop inspiratie bij andere fans. Het satirische Instagram-account @sainthoax maakte een geweldige parodie waarbij Kylie de drie woorden tijdens The Voice zingt. Maar ook in Friends en Assepoester komen de woorden voorbij.

Bron: Paper Magazine | Beeld: still uit YouTube