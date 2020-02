Nóg meer La Casa de Papel: Netflix komt met een special!

Nog even wachten en we kunnen in april weer verder met het bingewatchen van La Casa de Papel seizoen 4 op Netflix. Gelukkig is dit niet het enige goede nieuws omtrent de hitserie! Er verschijnt namelijk ook nog een special die tegelijkertijd te zien zal zijn met het vierde seizoen.

Lees ook:

Jij en je vriendinnen kunnen nu allemaal Tokio zijn in deze ‘La Casa de Papel’-escape room

Deze special zal een soort documentaire worden over het tot stand komen van de serie. Hoewel er nog niet veel bekend is gemaakt over de serie, zijn er toch een paar dingetjes die we alvast kunnen verklappen.

De special

In de docu komt aan bod hoe de Spaanstalige serie ontplofte tot een wereldwijde hit. Ook komt het welbekende Italiaanse strijdlied ‘Bella Ciao’ aan bod, dat we na het kijken van La Casa de Papel ondertussen wel kunnen dromen. De special is vanaf 3 april 2020 te bewonderen Netflix. Het is nog niet bekend wie we gaan zien in de documentaire en of het uit meerdere delen bestaat.

La Casa de Papel seizoen 4

De special wordt tegelijkertijd gelanceerd met seizoen 4. De trailer van het nieuwe seizoen dat we op héél veel chaos kunnen rekenen. Chaos waar zelfs El Profesor niet op gerekend had. Ook zullen we Berlin eindelijk weer terugzien. Hoewel we eind seizoen 2 afscheid van hem namen, zal hij in het volgende seizoen dus hoogstwaarschijnlijk te zien zijn in de vorm van flashbacks. Kortom: laat de serie én de special maar komen, want we kunnen niet wachten!

Bekijk hier de trailer van seizoen 4.

Bron: Axed | Beeld: iStock