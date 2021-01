La Casa de Papel seizoen 5: leeft Berlin tóch nog wel?

Hoewel seizoen 5 van La Casa de Papel nu zo ongeveer wel op Netflix zou moeten staan, hebben veel series vertraging opgelopen met filmen. Door, hoe kan het ook anders, het virus. Dat betekent dat we nog even geduld moeten hebben, maar wacht eens even, hint ‘Berlin’ hier nu op een comeback?

Dat het personage van Berlin nog weleens belangrijk kan worden, bleek al uit eerdere theorieën. De geruchten gaan dat inspecteur Alicia Sierra een en dezelfde persoon zou zijn als Tatiana. Nu denk je misschien, Tatiana wie? Dat was de vrouw met wie Berlijn in het huwelijksbootje stapte. In het afgelopen seizoen werd meerdere malen teruggeblikt op hun bruiloft en nu blijkt dus wel waarom..

La Casa de Papel seizoen 5

Maar zijn personage is toch dood? Ja, dat dachten wij ook. Maar het lijkt toch echt dat de acteur hint op een volledige terugkeer en dan niet alleen in flashbacks. Pedro Alonso schrijft namelijk bij wat foto’s vanaf de set: ‘Monty en Python, duidelijk. Niet het verleden, niet de toekomst. Het heden.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro)

Terugkeer Berlin?

Dat zou dus kunnen betekenen dat Berlin wel degelijk terugkeert in levende lijve, bedoel: we hebben hem ook nooit écht dood gezien. Ook fans vragen zich af wat de acteur bedoelt met deze cryptische hint. Verwijst hij gewoon naar de hedendaagse Monty Python of schuilt er echt meer achter deze omschrijving? Er is in ieder geval hoop dat zijn personage nog terugkeert in de serie en wie weet helpt hij wel bij de ontsnapping. Of klopt de theorie toch Alicia Sierra zich bij de bende voegt? We wachten geduldig af.

