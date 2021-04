Bella Ciao! Netflix deelt de eerste beelden van La Casa de Papel seizoen 5

Na het superspannende seizoen 4, zitten we allemaal met smacht te wachten op het vijfde én laatste seizoen van de populaire Spaanse serie La Casa de Papel. De fans zijn al volop aan het speculeren over wat er gaat gebeuren, maar Netflix houdt de lippen stijf op elkaar. Wél delen ze wat foto’s achter de schermen met daarbij de caption ‘Seizoen 5 is hartstikke in de maak.’

La Casa de Papel

Het is een van de populairste series op Netflix: La Casa de Papel. Wie kent er niet dat bekende rode pak, het Salvador Dalí masker en de tekst van Bella Ciao? Het einde van het vierde seizoen was een enorme cliffhanger en doordat de fans al een jaar zitten te wachten op het laatste seizoen, denken ze overal hints in te zien over hoe seizoen 5 zal eindigen.

Netflix

Gelukkig wordt de honger naar het nieuwe seizoen een beetje gestild door Netflix. Ze delen een reeks aan behind the scenes foto’s waar we kunnen genieten van onze favoriete karakters. Op de foto’s zien we de acteurs die hard aan het werk zijn met het vijfde seizoen. Zo komen onder meer de selfies van de professor, Tokio, Raquel en Denver langs. Maar ook een kiekje van Stockholm aka Mónica en het meest gehate personage uit de serie: Arturo.

View this post on Instagram A post shared by Netflix Nederland & België (@netflixnl)

Geruchten

Er gaan al een tijdje verschillende geruchten over het laatste seizoen rond. Zo wordt er gedacht dat Berlin toch niet écht dood is, door een mysterieuze caption van acteur Pedro Alonso. Veel mensen denken dat we wél afscheid gaan nemen van het geliefde karakter Rio.

Nog even wachten

Wanneer het vijfde seizoen op Netflix komt, is nog niet bekend. Netflix heeft nog niks bevestigd, maar er doen verhalen de ronde dat we in augustus al van het laatste seizoen kunnen genieten. Gelukkig hebben de makers van La Casa de Papel niet stilgezeten. Begin maart kwam de serie ‘Sky Rojo‘ op Netflix, van dezelfde makers dus. Kunnen we ons Spaans nog een beetje verbeteren voordat we echt afscheid gaan nemen van onze favoriete criminelen.

