Laat die handschoenen maar thuis: het wordt weer warmer

Een koude wind, grijze lucht en veel regen. De laatste tijd is duidelijk merkbaar dat de winter op komst is. De kans is dan ook groot dat je je handschoenen inmiddels weer uit de kast hebt gehaald.

Baal jij ook van het druilerige, grijze weer? Dan hebben we goed nieuws voor je: die handschoenen mogen deze week tóch weer terug de opbergkast in. Vanaf woensdag wordt het namelijk weer wat aangenamer. Dan loopt de temperatuur op tot een graad of 15 en kunnen we genieten van een heerlijk zonnetje.

Het mag dan geen bikiniweer zijn, maar de voorspelde temperatuur is flink hoger dan gemiddeld aan het einde van november. ‘Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar acht graden,’ vertelt weervrouw Nicolien Kroon aan RTL Nieuws. Helaas houdt het zonnige weer niet lang stand. Donderdag in de loop van de dag zal de temperatuur alweer wat afnemen. Ook wordt het dan wisselvalliger.

Bron RTL Nieuws | Beeld Shutterstock