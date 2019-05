Laat je stem horen: dit moet je allemaal weten over de Europese verkiezingen

Volgende week is het weer tijd om te gaan stemmen. Op 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Maar wat moet je weten voordat je gaat stemmen? We zetten het allemaal voor je op een rijtje.

Elke vijf jaar stemmen we voor het Europese Parlement. In totaal mogen 373 miljoen mensen van over heel Europa hun voorkeur uitbrengen. De Europarlementariërs die uiteindelijk gekozen worden, spelen een belangrijke rol bij alle Europese wetgeving. Zij hebben daarmee een beslissende stem over afspraken tussen de regeringen van de lidstaten. En dus is het belangrijk dat je volgende week gaat stemmen! Belangrijke thema’s dit keer zijn asielzoekers, het klimaat en handel.

Waar stemmen we voor?

We stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Dat parlement heeft 751 zetels. Elk van de 28 lidstaten van de Europese Unie kiest daar een een deel van. Hoe meer inwoners een land heeft, hoe meer zetels. Je stemt dus voor de zetels die Nederland vertegenwoordigen, op een partij die jou aanspreekt.

Op wie kan ik stemmen?

In Nederland doen er in totaal zestien partijen mee. Zo kun je stemmen op D66, VVD, Groenlinks, Denk of Partij voor de Dieren. Naast partijen die ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, zijn er ook partijen die alleen meedoen met de Europese verkiezingen. Zoals Jezus Leeft, DeGroenen en Volt Nederland. Zoals we hierboven al beschreven zijn asielzoekers, het klimaat en handel belangrijke thema’s. Daarom in het kort:

Asielzoekers

De komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering, honger en oorlogen. De PVDD vindt dat deze mensen opgevangen en geholpen moeten worden. De PVV is hier juist heel erg op tegen. ‘We bepalen zelf wel wie ons land binnenkomt. We willen een totale asielstop en sluiten de grenzen voor alle immigranten uit islamitische landen.’ Moet de Europese Unie vluchtelingen blijven opvangen?

Klimaat

Het Europees Parlement wil dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa uiterlijk in 2050 netto nul is. De partijen Groenlinks en PVDD zijn daar juist blij mee. De PVV is tegen Europese klimaatmaatregelen. ‘We moeten niet meegaan in de onbetaalbare Europese klimaatgekte die ons land en burger tot faillissement zal brengen.’ Ook de FVD wil stoppen met het klimaatmaatregelen. Wat vind jij? Moeten we stoppen met klimaatmaatregelen of juist niet?

Handel

De FVD vindt dat de EU voor veel beperkingen zorgt. ‘Het wordt Nederland onmogelijk gemaakt om handelsafspraken te maken met landen buiten de EU.’ En ook PVV wil stoppen met de Europese Unie. ‘Nederland moet weer een onafhankelijk land worden.’ D66 wil juist meer EU-handelsverdragen met liberaal democratische landen overal ter wereld. ‘Dit komt de economische samenwerking in Europa ten goede.’

Wat heb je nodig om te kunnen stemmen?

Veel mensen hebben geen idee op wie ze moeten stemmen. Daarom is het altijd handig om een kieswijzer te kunnen doen voor je naar het stembureau gaat.

Wanneer krijgen we de uitslag?

De officiële uitslag zal pas enkele dagen na de laatste verkiezingsdag (zondag 26 mei) bekend worden gemaakt. Het Europees Parlement krijgt dan de uitslag in de vorm van een lijst met namen van de gekozen Europarlementariërs per land.

Diversiteit

Dat je als vrouw mag stemmen, is niet altijd vanzelfsprekend geweest, maak dus gebruik van dat stemrecht. En weet je nou echt niet op wie je moet stemmen, kies dan voor een vrouw. Vrouwen zijn nog steeds minder vertegenwoordigd dan mannen en diversiteit is belangrijk, ook in het Europese Parlement. En vrouwen maken tenslotte de helft van de wereldbevolking uit, dus dit aandeel moet ook in politieke functies vertegenwoordigd zijn. Het zorgt ervoor dat de onderwerpen die aan bod komen een groter deel van de maatschappij vertegenwoordigen. En momenteel bestaat maar 36% uit vrouwen. Tijd dus voor wat verandering! Zien we je 23 mei bij het stembureau?

