Laat kerst maar komen: er is een ‘Last Christmas’-film in de maak

Zing jij ‘Last Christmas’ van WHAM! ook ieder jaar weer uit volle borst mee en is dit liedje voor jou dé kersthit aller tijden? Goed nieuws, er is namelijk een film in de maak gebaseerd op het wereldberoemde nummer.

Vlak voor zijn dood zette George Michael, de zanger van de wereldhit, zijn handtekening onder een contract waarin stond dat er een film gemaakt zou worden met dezelfde titel als zijn kerstsong. En aan die film wordt nu dus gewerkt.

Homoseksualiteit

De zanger zou hebben gehoopt dat homoseksualiteit een rol zou gaan spelen in de film, zo vertelt scriptschrijver Bryony Kimmings in een interview met Radio Times. ‘Ik bedacht ook transseksuele personages, maar ik weet niet meer hoe veel hiervan nog over is in het uiteindelijke script. Ik hoop in elk geval dat homoseksualteit volop aan bod komt in de film, want de film is tenslotte gebaseerd op ‘Last Christmas’. George was zo’n grote strijder op het gebied van homorechten.’

Londen

Veel meer is er nog niet bekend over de film, behalve dat het romantische verhaal zich af gaat spelen in Londen. Tot die tijd luisteren we gewoon ‘Last Christmas’ om alvast in de stemming te komen: