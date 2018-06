Laat die zomer maar komen: scoor deze week een zonnebril bij aankoop van VIVA

Ons favoriete seizoen van het jaar komt eraan, en oh, wat hebben we daar een zin in! Festivals, strandfeesten, zonnige terrassen… laat die zomer maar komen. En dit jaar ook nog eens allemaal met een VIVA-zonnebril op het hoofd.

De zonnebril is het perfecte accessoire voor zonnige dagen en nu het festivalseizoen volop is losgebarsten, komt ie al helemaal mooi van pas. Daarom scoor je een kek exemplaartje bij de nieuwste VIVA (nummer 24).

Maar… in ruil daarvoor willen wij natuurlijk wel graag een schaamteloze selfie van jou mét de zonnebril zien. Post ‘m op social media en tag VIVA op Instagram, Facebook of Twitter.

Ook zo’n VIVA-zonnebril hebben? Vanaf woensdag 13 juni ligt VIVA 24 in de winkel. Hierin lees je trouwens ook waar je deze zomer moet zijn voor de leukste festivals. Outfitstress is er niet bij, want daar heb jij de trendgids in dit nummer voor. Relaxen en genieten, meer hoef je niet te doen.

