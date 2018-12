Het is bijna 2019! Dit zijn de laatste nieuwe titels op Netflix van 2018

Iedere maand zijn we altijd weer erg benieuwd naar wat Netflix ons te bieden heeft. Zo komt de streamingdienst constant met nieuwe, fantastische titels die we het liefst meteen willen bekijken. Hoewel er in 2019 ook een hoop (maar dan ook écht een hoop) geweldige films en series verschijnen, komen er ook in 2018 nog een paar heerlijke titels bij. Welke dat precies zijn? Wij vertellen het je.

Wat dacht je namelijk van Ratatouille, Shutter Island en de nieuwe serie You, waar we je onlangs nog (heel enthousiast) over verteld hebben?

Laatste nieuwe titels op Netflix

En het zijn niet zomaar een paar titels die Netflix er voor het einde van het jaar nog even op knalt, maar een hele lijst. We hebben onze favorieten even voor je geselecteerd:

Shutter Island (19 december)

Deze psychologische thriller is zo goed dat je ‘m steeds opnieuw kunt bekijken. De eerste keer is wel het meest shocking, want de hele film is één grote illusie. Je bent gewaarschuwd. Aankomende week verschijnt deze topper al op Netflix.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace seizoen 1 (21 december)

De serie American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace gaat over de moord op Gianni Versace, de modeontwerper en oprichter van het Italiaanse modehuis Versace. In de serie zien we hoe de moord tot stand is gekomen en hoe Donatella, de zus van Gianni die sinds zijn dood aan het roer staat van het modehuis, zijn plaats moet innemen.

You (26 december)

Dan tot slot de serie You, die nog voor het einde van dit jaar op Netflix staat. In deze spannende serie spelen acteur Penn Badgley (bekend van zijn rol als Dan in Gossip Girl) en actrice Shay Mitchell (die Emily speelde in Pretty Little Liars) de hoofdrollen. De serie wordt daarom ook wel een kruising tussen Gossip Girl en Pretty Little Liars genoemd. En nog beter: het tweede seizoen is zelfs al in de maak. Yay!

En nog even allemaal op een rijtje:

Ellen DeGeneres: Relatable (18 december)

Shutter Island (19 december)

Mona Lisa Smile (19 december)

The Casketeers seizoen 1 (21 december)

7 Days Out seizoen 1 (21 december)

Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski seizoen 1 (21 december)

Back With The Ex seizoen 1 (21 december)

Bird Box (21 december)

3 Onder: Verhalen uit Arcadia (21 december)

Ratatouille (21 december)

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace seizoen 1 (21 december)

Parfum seizoen 1 (21 december)

Watership Down seizoen 1 (23 december)

You seizoen 1 (26 december)

Alexa en Katie seizoen 2 (26 december)

Instant Hotel seizoen 1 (28 december)

Yummy Mummies seizoen 1 (28 december)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Netflix Nederland | Beeld: Netflix