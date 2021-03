Lachen (en huilen) met ‘Sexisme Missers’ op Instagram

Dat er in marketingland (maar ook in de tijdschriftenwereld of andere media) nog wel eens het een en ander misgaat wat betreft seksisme, dat moge duidelijk zijn. Want hoezo is een scheerschuim voor mannen nog steeds ongeveer een euro goedkoper dan die voor vrouwen? En dat is precies wat het account ‘Sexisme missers’ op Instagram laat zien. We love it.

Natuurlijk gaat het niet om het bashen van marketingafdelingen van bedrijven (alhoewel dat soms best grappig is). Het gaat om het creëren van awareness rondom stereotypen.

‘Vegan Mayo voor dames’

Zo is er bijvoorbeeld een vegan mayonaise waar in de beschrijving bij staat: ‘Bijkomend voordeel voor dames: met slechts 65% aan koolzaadolie ligt het vetgehalte van de Vegan Mayo ook een aardig stukje lager’. Of een drogisterijketen die in de winkel bij het deodorant schap heeft hangen: ‘Mannen deodorant – Deze vind je in het speciale mannenschap’. Hoezo is er een speciaal mannenschap?

Mannenkookboeken, gerechten met een ‘voor haar’ en ‘voor hem’ lijstje of schoonmaakmiddelen waar alleen vrouwen in de campagne te zien zijn; alles wordt gedeeld. Het zorgt ervoor dat je ineens bewuster nadenkt over wat je ziet. En dat kan iedereen – welke gender dan ook – goed gebruiken.

Meer sexisme missers

Bron: @sexisme.missers | Beeld: Getty Images