Lachgas maakt meer kapot dan je lief is

Het klinkt leuk en niet zo bedreigend: lachgas. Sinds dit ingrediënt voor slagroom (ja, echt) niet meer onder de geneesmiddelenwet valt, is het breed verkrijgbaar. En dat maakt dat het steeds meer gebruikt wordt. Alleen is het spulletje niet zo onschuldig als het misschien klinkt (en voelt).

Oorspronkelijk werd het gas als narcose gebruikt in het ziekenhuis. Nu wordt het op feestjes in een ballon gespoten om in te kunnen ademen. Het effect is kort. Voor een paar minuten waan je je in een andere, lichtere wereld, of krijg je een lachstuip. Daarbij is het el cheapo, voor drie euro ben je een ballonnetje rijker. Het wordt niet als drugs gezien, maar als medicijn.

Wolf in schaapskleren

Maar lachgas mag misschien onschuldig ogen, de realiteit is minder fijn. Er komen steeds meer klachten binnen van mensen die gezondheidsproblemen ervaren door gebruik van het lachgas. Je kunt duizelig of misselijk worden van lachgas, hoofdpijn krijgen, druk op de borst voelen en een verdoofd gevoel in armen en benen hebben. Als je het gebruikt met alcohol kan het zijn dat je niet meer goed kunt ademen en daardoor een hartaanval krijgt.

Blijvende schade

In mei dit jaar berichtte de NOS dat revalidatieklinieken steeds meer patienten binnen krijgen met blijvende schade. Ze hebben verminderde kracht of zelfs verlammingsverschijnselen zoals een dwarslaesie. Kortom: krijg je een balonnetje aangeboden door vrienden op een volgend feestje? Think twice.

Bekijk hieronder een video waarin NOS je alles vertelt over lachgas.

