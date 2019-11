Ladder in je panty? Met dit trucje niet meer

Snel dat jurkje aanschieten en in alle haast een ladder in je panty trekken. Heel vervelend, zeker als je eigenlijk geen back-up meer hebt. Maar door dit simpele trucjes blijven jouw beenwarmers vaker heel.

Want die ladder in je panty kun je wel indammen door wat nagellak erop te smeren, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Dus zeg maar dag tegen die vervelende haken en zo kom je sowieso zonder scheuren de dag door. Qua panty dan hè.

Ladder in panty

Het enige wat je daarvoor nodig hebt is je vriezer. Zo werkt het: vóórdat je je panty voor het eerst aan gaat trekken, doe dan de dag van tevoren het ding even vochtig maken en in een plastic zakje. Vervolgens stop je deze constructie een nachtje in de vriezer en laat je panty de volgende dag opdrogen en ontdooien. Ja, dat klinkt vreemd, maar geloof ons: it works like magic.

Sterker

Waarom werkt het? Nou, omdat de kou van je vriezer ervoor zorgt dat de vezels in jouw beenwarmers een stuk sterker worden. Dat betekent dus dat de kans op ladders aanzienlijk minder groot is en je zonder zorgen je panty uit de la kan pakken. Heb je dit eenmaal gedaan, dan ben je verder ook klaar: één keer in de vriezer is genoeg. Kind kan de was doen toch?



Bron: Libelle | Beeld: iStock