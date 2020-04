Lady Gaga bedankt minister Hugo de Jonge persoonlijk voor coronasteun

Lady Gaga (34) bedankt in het bijzonder minister Hugo de Jonge (42) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via Twitter, omdat ons land 50 miljoen euro bijdraagt aan onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus.

‘Bedankt Nederland en Hugo de Jonge voor jullie steun voor een coronavaccin’, schreef de Amerikaanse zangeres in een tweet. De Jonge maakte woensdag in een Kamerbrief bekend dat Nederland 50 miljoen euro bijdraagt aan onderzoek hiervoor.

‘Samenwerken is cruciaal’

‘We helpen graag’, reageerde de minister in een tweet aan Gaga. ‘Een vaccin vinden en dat snel doen, is cruciaal in het wereldwijde gevecht tegen corona. We moeten samenwerken om dat te kunnen bereiken.’

Glad to help. Finding a vaccin and finding it soon is crucial in the global fight against #covid19. We need to join forces to get there. 👊🏻 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 17, 2020

Donaties

Lady Gaga hoopt dat andere landen het voorbeeld van Nederland volgen om de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) te steunen. Deze Noorse stichting verzamelt donaties uit de hele wereld om onderzoek te kunnen doen naar vaccins tegen infectieziekten.

Momenteel is er ruim 632 miljoen euro in totaal verzameld, maar de stichting denkt ruim 800 miljoen euro nodig te hebben voor het onderzoek.

Benefietconcert

Lady Gaga zet zich persoonlijk in tegen de coronacrisis. Zo organiseerde ze eerder deze maand een benefietconcert: One World, Together at Home. Hier trad ze niet alleen zelf op, maar regelde ze ook alle andere artiesten, zoals Billie Eilish, Elton John, The Rolling Stones en Lizzo. Het concert wordt zondag 19 april uitgezonden op MTV.



