Yes: Lady Gaga organiseert gratis benefietconcert (met Billie Eilish en John Legend)

Heb je altijd al een concert willen bijwonen van Lady Gaga, Billie Eilish en John Legend. Dat is er nu goed nieuws: binnenkort haal je het concert gewoon naar je woonkamer. Omcirkel 18 april in je agenda, want dan vindt het online benefietconcert ‘One World: Together at Home’ plaats. We like it.

Het concert wordt wereldwijd uitgezonden en bevat optredens van een handvol bekende artiesten, zoals onder andere onder andere Billie Eilish, Burna Boy, Elton John, J Balvin, John Legend, Lizzo en Lady Gaga. En daar kun je gewoon vanaf je bank van genieten.

Benefietconcert

‘One World: Together at Home’ is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Global Citizen, die al sinds het begin van de coronacrisis een dagelijkse webcast met livemuziek en updates van de WHO organiseert. Het doel van het concert is om geld in te zamelen voor het medisch personeel dat zich over de hele wereld te blubber werkt in de strijd tegen het coronavirus. Een prachtig gebaar dus.

Zes uur

Het benefietconcert wordt gepresenteerd door Jimmy Kimmel, Stephen Colbert en Jimmy Fallon. De show bestaat niet alleen uit optredens van bekende artiesten, want artsen, verpleegkundigen en gezinnen over de hele wereld zullen tussendoor hun ervaringen delen rondom de gevolgen van COVID-19. Je mag er even voor gaan zitten, want in totaal zal de show zo’n zes uur gaan duren.

18 april

Het concert wordt op 18 april via ABC, CBS, BBC One uitgezonden. Let op: MTV Nederland zendt het concert een dag later – op 19 april – uit. Je kunt het concert gelukkig ook livestreamen via Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Genoeg keuze dus. En een kleine tip: volg het concert gezellig samen met je feestvriendinnen via Zoom of een videocall.

Bron: Global Citizen| Beeld: Getty