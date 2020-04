Lady Gaga haalt bijna 130 miljoen dollar op met benefiet voor corona

Het digitale evenement One World: Together at Home heeft 128 miljoen dollar opgeleverd in de strijd tegen corona. Aan het benefietevenement van Global Citizen Movement en gezondheidsorganisatie WHO, dat mede-georganiseerd werd door Lady Gaga, traden wereldberoemde artiesten op.

‘Ik ben zo dankbaar voor alle medewerkers in de zorg, de medewerkers in supermarkten, bezorgers, postbodes en alle anderen die zo hard werken’, zei Lady Gaga. ‘Dit is een liefdesbrief aan jullie allemaal, over de hele wereld.’

Grote namen

De show werd geleid door de Amerikaanse talkshowshosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Onder anderen Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish, The Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Céline Dion en Andrea Bocelli traden op vanuit hun eigen huis. Daarnaast is er ook aandacht voor de mening van wetenschappers over COVID-19. Mensen die in de gezondheidszorg werken én personen die te maken hebben gekregen met het coronavirus vertellen hun persoonlijke verhaal. De beweging Global Citizen zegt dat bijna 73 miljoen dollar van de opbrengst rechtstreeks gaat naar hulpverleners. De rest, zo’n 55 miljoen, komt in een fonds.

‘Bedankt Hugo’

Lady Gaga zet zich al langer persoonlijk in voor de strijd tegen het coronavirus. Zo bedankte ze vrijdag Nederland – en in het bijzonder minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – voor de 50 miljoen euro die ons land bijdraagt aan onderzoek naar een coronavaccin. ‘Bedankt Nederland en Hugo de Jonge voor jullie steun voor een coronavaccin’, schreef de Amerikaanse zangeres in een tweet. De Jonge maakte woensdag in een Kamerbrief bekend dat Nederland 50 miljoen euro bijdraagt aan onderzoek hiervoor.

Thank you Netherlands & @hugodejonge for your support for a #COVID19 vaccine and to @WHO! Global citizens hope that the Netherlands will also continue to support @gavi and that other countries will follow your example and contribute to @CEPIvaccines 🙏 — Lady Gaga (@ladygaga) April 17, 2020

