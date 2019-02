Lady Gaga reageert op geruchten rondom affaire met Bradley Cooper

Lady Gaga heeft bij Jimmy Kimmel in de uitzending voor het eerst gereageerd op de geruchten rondom de affaire tussen haar en haar Bradley Cooper. Na hun intieme Oscaroptreden van afgelopen zondag draaide de geruchtenmachine op volle toeren.

Hoe zit het nou?

Bij Jimmy Kimmel in de uitzending ontkent ze dat de vonk tussen haar en haar A Star is Born-collega Bradley Cooper ook in het echte leven is overgesprongen. Lady Gaga zegt dat haar wel héél knusse en romantische optreden van het nummer Shallow (waarmee ze een Oscar won) met Bradley tijdens de Oscar-uitreiking “allemaal een truc” was.

‘Ja, mensen zagen liefde’

Als Jimmy haar vraagt wat ze vindt van alle geruchten op sociale media, maakt ze daar direct korte metten mee. “Allereerst: sociale media zijn het afvoerputje van het internet. Ja, mensen zagen liefde. En raad eens? Dat is wat we wilden dat jullie zagen. Het is een liefdesliedje en A Star Is Born is een liefdesverhaal. We hebben zo hard gewerkt: we werkten de hele week aan het optreden”, waarvoor ze Bradley overigens wél flink de hemel in prijst.

Een affaire met Tony Bennett?

Ook haalt ze haar eerdere optredens met de 92-jarige muzikale legende Tony Bennett aan, om een extra voorbeeld te geven. “Ik heb de afgelopen drie jaar met hem opgetreden en heb ik keer op keer mijn armen om hem heen gehad. Als je liefdesliedjes zingt, wil je dat mensen dat voelen.” Ze maakt nog eens goed duidelijk: “Nee, ik heb ook geen affaire gehad met Tony Bennett. Ik ben een artiest en ik denk dat we ons werk gewoon heel erg goed hebben gedaan. Fooled ya!”

Meer muziek, meer scènes

Voor de fans van de film A Star Is Born had Gaga overigens leuk nieuws. Er verschijnt een langere versie van de film op het witte doek, met zo’n 12 minuten aan extra, nooit vertoonde scènes (één daarvan zie je in de video onderaan dit artikel!). A Star Is Born 2.0 is vanaf morgen een week lang te zien in de Amerikaanse bioscopen. In ons land draait de film ook nog, maar of de langere versie ook hier vertoond gaat worden, is nog niet bekend. Fingers crossed!

Een nieuw fragment uit de film:

Bron: ANP | Beeld: Still