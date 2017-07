Laguna Beach krijgt een opvolger en dít is de eerste trailer

Geef maar toe: ook jij was verslaafd aan Laguna Beach. Van de leventjes van Lauren Conrad en co konden we geen genoeg krijgen. Dat weet MTV ook en daarom komt de zender met een nieuwe serie: Siesta Key.

In 2004 bracht MTV de half-scripted realityshow Laguna Beach op de buis en dat bleek een groot succes. Zo groot, dat er een spin-off van werd gemaakt: The Hills. Na al die jaren is het nu tijd voor een opvolger!

Aan de kust van Florida ligt Siesta Key en vooral in de zomer is dat the place to be. De nieuwe serie met de originele titel Siesta Key draait om een groep knappe, rijke jongvolwassenen die gezien worden als de ‘Siesta Key elite’.

Siesta Key wordt door dezelfde producers gemaakt als Laguna Beach, dus dat belooft wat. Relatieproblemen, liefdesverdriet, verraad: wij kunnen niet wachten tot de serie begint. En dat hoeft ook (bijna) niet, want de serie is vanaf 31 juli al te zien op de Amerikaanse buis. Wanneer we er precies in Nederland van kunnen genieten is niet bekend, maar de meeste shows verschijnen een week later ook op de Nederlandse tv.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron ELLE | Beeld MTV