Had je je opgemaakt voor een heerlijk lang weekend met chillen in de zon, barbecues met het gezin of wandelingen door het park? Helaas. Aankomend Pinksterweekend kan zomaar eens het koudste van de afgelopen zeventig (!) jaar worden.

Zoals het er nu naar uitziet, blijft het regenen met Pinksteren en als dat gebeurt, wordt het niet warmer dan een graad of twaalf.

Weersverwachting Pinksterweekend

De lente doet tot dusver – op een paar lekkere dagen na – verdacht veel denken aan de herfst. Hij staat zelfs op de dertigste plaatst van koudste lentes van de afgelopen honderd jaar. Toch lijkt het een beetje op de lentes van vroeger: “Een echte Hollandse, natte lente”, zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza tegen Het Parool. Hij geeft ook aan dat het vooral vrijdag en zaterdag nat – en daarmee dus flink koud – wordt. Normale temperaturen voor deze tijd van het jaar liggen tussen de 18 á 19 graden.

Record verbreken

Er is zelfs een mogelijkheid dat we aankomend weekend het (wat ons betreft rottige) record van ‘Koudste eerste Pinksterdag ooit’ verbreken. Dat was namelijk in 2016, toen was de gemiddelde temperatuur 12.1 graden. Weerman Janssen zegt dat het erom hangt, maar dat als de regen inderdaad doorzet zoals de verwachtingen zijn, het kouder kan worden dan 12.1 graden (#zinin).

Oh en om het feest compleet te maken: voor aanstaande zaterdag staat er ook nog een portie hagel op de planning. En dan niet de feestelijke variant voor op brood. Kortom: spelletjes doen, kachel op standje sauna, kaarsjes aan en rode wijn erbij. Die rose op een terras komt écht vanzelf weer.

