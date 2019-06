Lange Frans: rechtszaak is hetze tegen hiphop

Lange Frans heeft geen goed woord over voor de rechtszaak die de stichting Music#MeToo wil aanspannen tegen een aantal rappers. ‘Dit is gewoon een hetze tegen de hiphop’, fulmineert Lange Frans in het AD.

‘Ik vind het ongelofelijk dat opnieuw de mogelijkheid wordt aangegrepen om mijn broeders naar beneden te halen’, gaat de rapper verder. Ook zijn collega Wudstik vindt een rechtszaak niet de juiste manier om de ‘vrouwonvriendelijke’ rappers aan te pakken. ‘Ze maken het nu alleen maar groter dan dat het is. Vrouwen kunnen tegenwoordig prima voor zichzelf opkomen. Kijk naar Famke Louise, kijk naar Merol. Stuk voor stuk krachtige vrouwen die niet in een hoekje gaan lopen janken om de creativiteit van een ander.’

Vrouwonvriendelijk gedrag

De stichting Music#MeToo, begin dit jaar opgericht, beschuldigt Boef en Frenna van vrouwonvriendelijk gedrag en discriminatie van vrouwen. De stichting heeft een zaak aangespannen om de rappers onder ede te kunnen horen. Ook hun management en platenlabels zijn gedaagd.

Goed gesprek

Volgens Wudstik heeft een goed gesprek met de rappers meer zin. ‘Luister naar hun verhaal, naar waar ze vandaan komen, naar hoe zij werkelijk tegen vrouwen aankijken. Kijk, bepaalde dingen over vrouwen zou ik ook niet zo snel zeggen, maar ik kom uit een ander milieu. Er zijn rappers die het minder getroffen hebben. Daarop kun je ze niet afrekenen, je moet gewoon met ze in gesprek gaan. Er is geen schuldige hier, er is een situatie waar we met z’n allen zo goed mogelijk mee om moeten gaan. Persoonlijk, niet in de rechtbank.’

Bron: ANP | Beeld: ANP