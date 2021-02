Toch geen match made in heaven: ‘Lars en Lizzy uit MAFS krijgen fikse ruzie’

Als er één koppel is dat de relatietest, euh, hun huwelijk lijkt te gaan overleven, dan zijn het Lars en Lizzy wel. Alles is kei leuk (als Brabander mag ik dit zeggen), super gezellig en ze vinden maar geen minpuntjes bij elkaar. Toch is de kans op een goede afloop ineens een stuk minder groot: de twee zouden fikse ruzie krijgen.

En wel, in het laatste koppelsweekend. Dat was namelijk te zien in de vooruitblik in de allereerste aflevering. Je zou het bijna alweer vergeten zijn met het tempo van het programma, maar daarin is toch écht te zien dat de bom barst tussen de Brabantse tortelduifjes.

Lars Lizzy ruzie

Want wat is daarin nu op te merken? Nou, Lars lijkt he-le-maal klaar te zijn met zijn echtgenote en wil woedend wegstormen. Rein kan hem nog net tegenhouden en het is óók deze kandidaat die Lizzy uiteindelijk staat te troosten. ‘Als iemand zijn gevoel uitspreekt, dan ben ik het wel’, horen we haar snikken. Of ze ook echt de handdoek in de ring gaan gooien of de ringen omhouden, blijft nog een raadsel.

Koppelsweekend

Dat er kijkers in ieder geval nog behoorlijk wat te wachten staat in het koppelsweekend, staat vast. We zien namelijk ook nog Rein huilend op bed zitten. ‘Je kan bij mij heel ver gaan, maar wel met respect en wel eerlijk blijven.’ Eveline Stallaart, een van de matchmakers van het programma, laat dan ook weten aan RTL Boulevard: ‘Er zeker in de dingen die nog gaan komen zoals het koppelsweekend. Dan gaan er echt nog dingen omslaan en dat maakt het natuurlijk nog heel spannend.’

Geen trouwring

Of de koppels nog bij elkaar zijn en Lars en Lizzy deze ruzie overleven, mogen ze nu natuurlijk nog niet verklappen. Om die reden draagt niemand dan ook nog een trouwring tot de allerlaatste aflevering op televisie is geweest. Wanneer dat is? Nou, sneller dan je misschien denkt. Volgens Lars zien we namelijk al op 23 februari hét grote beslismoment, wanneer duidelijk wordt welke koppels met elkaar door willen en wie er zo snel als-ie kan de scheiding wil inzetten.

