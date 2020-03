Lars Veldwijk reageert op haatberichten na verschijnen realityshow Monica Geuze

View this post on Instagram

Lieve mensen, gister is de eerste video online gekomen van like Monica, Ik heb heel veel reacties & berichten gekregen na dit en gelukkig waren er veel positief maar ook een heleboel negatief! Er zijn een paar dingen gezegd in de aflevering die mij als persoon hebben gekwetst en waardoor ik dit kwijt wil! Ik zelf zal persoonlijk nooit slecht praten over de moeders van m’n kinderen in het openbaar of online, alleen leven we helaas in een wereld waar tegenwoordig alles online moet! Ik gun ze op recht al het geluk en liefde in de wereld! Monica en ik zijn nu 5 maanden uit elkaar, wat nooit makkelijk is als er een kind in het spel is en ook een gezamenlijk huis, we proberen het zo goed mogelijk te doen voor ZL en dat gaat nog met vallen en opstaan, hoe er aan het begin in de aflevering over me gesproken word, heeft mij verbaasd! Ik weet al 3 maanden dat Monica aan het daten is en heb daar nooit maar dan ook nooit een probleem van gemaakt! Ik wist op het moment dat ik vertrok naar Korea dat dit moment een keer ging komen! Ik heb tot gister ( de eerste aflevering) nooit z’n naam geweten of maar ook iets uitgezocht! Het enige wat ik altijd heb aangegeven aan Monica is zodra zij iemand in het leven bij ZL wil laten ik daar graag van op de hoogte wil zijn en wil weten wie dat dan zou zijn. Ook word het verwoord alsof ik naar Korea ben gevlucht.. of berichten dat ik een geldwolf zou zijn en niks om m’n kinderen zou geven. Mensen begrijp alsjeblieft dat je als voetballer niet altijd een keuze hebt waar je maar kan gaan voetballen.. en dat dit altijd een droom van mij is geweest om de wereld te zien, andere culturen te ontdekken en mooie ervaringen op te doen! Tuurlijk had ik ook alles anders willen zien en het liefst hier gewoond met m’n kinderen als een familie maar helaas loopt niet alles altijd zoals je wilt. Iemand die in het leger zit en op uitzending moet voor 6 maanden maakt die gene toch ook niet meteen een slechte vader? Ook is deze stap voor mij financieel niet onbelangrijk, dat zal ik nooit ontkennen, maar ik zit hier aan de andere kant van de wereld om m’n droom waar te maken en voor de toekomst van m’n kinderen te werken! Zie m’n volgende post voor vervolg❤