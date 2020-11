Al tijden gonst de naam in de wandelgangen van de Secret Intelligence Service en ver daarbuiten. Maar nu is het officieel bevestigd: Lashana Lynch wordt de vrouwelijke 007. Belangrijk detail: dat maakt haar nog niet de opvolger van Daniel Craig.

First things first: we hebben het over de 25ste Bond-film, getiteld: No Time To Die. Deze langverwachte film zou op 3 april van dit jaar in première gaan. Maar: covid-19. De film is toen uitgesteld naar augustus, toen naar november en nu staat de première gepland voor 2 april 2021. Een jaar na de oorspronkelijke datum dus.

Daniel Craig

Nog voor covid-19 haar intrede deed, was er veel te doen om de nieuwe film van Bond, James Bond. Sinds 2005 speelt Daniel Craig namelijk de befaamde rol, maar na vijf films (Casino Royale uit 2006, Quantum of Solace in 2008, Skyfall in 2012, Spectre in 2015 en No Time To Die) is hij klaar met de intensieve, veeleisende rol van ’s werelds knapste geheimagent.

De grote vraag is dus: wie gaat de opvolger worden van Daniel Craig als James Bond? Wordt het inderdaad een zwarte man, zoals Idris Elba? Of wordt er gekozen voor een vrouw, zoals Gillian Anderson of Margot Robbie? En zou daarmee de eerste vrouwelijke James Bond een feit worden? Een bevestiging bleef al die tijd uit.

Lashana Lynch 007

Tót dat de naam van Lashana Lynch (32) opeens opdook. Zij werd gespot op de set en stiekem gefotografeerd, maar is ook in een fragment van de nieuwe film te zien. In No Time To Die wordt de vrouwelijke opvolgster van de gepensioneerde James Bond geïntroduceerd door M, gespeeld door Ralph Fiennes. “Kom binnen 007”, zegt hij. En dan verschijnt Lashana Lynch in beeld.

Hierbij even een technische disclaimer – op dat we niet de fans van James Bond willen kwetsen: in het geval dat Lashana inderdaad het stokje overneemt, wordt zij dus niet letterlijk de nieuwe James Bond. Ze wordt de nieuwe 007, de functie die meneer James Bond jarenlang vervulde.

Bond versus Nomi, een wezenlijk verschil

Na jaren een mannelijke 007 te hebben gehad, lijken James Bond én 007 hetzelfde te betekenen, maar dat is niet het geval. Het fictieve personage James Bond zal afscheid nemen, waardoor de vacature voor zijn positie, agent 007, vrijkomt. Lashana zou die vacature dus vervullen en Nomi heten in de film, en niet Bond. Dit is heel belangrijk, want je wilt niet in de supermarkt een fanatieke Bond-fan tegen het lijf lopen en de verkeerde aanname doen!

agent 007 Nomi

In een interview met Harpers Bazaar bevestigd Lashana Lynch nu dat ze de rol van MI6-agent Nomi op zich neemt. Een rol waar ze in eerste instantie over twijfelde. Ze was bang te verdwijnen achter ‘de man’, vertelt ze aan het tijdschrift. Maar na gesprekken met de makers van de film, draaide ze uiteindelijk bij.

Tekst gaat verder onder beeld.

Eerste zwarte vrouw

“Een personage dat te glad is, een perfect gietijzeren personage? Dat is volledig in strijd met waar ik voor sta”, zegt Lynch. “Ik wilde gebruik maken van deze kans om Nomi iets te laten vertegenwoordigen.” Lynch is de eerste zwarte vrouw die de rol mag vertolken en ze is dan ook blij dat het zwarte publiek zich eindelijk kan herkennen in het personage.

Diversiteit

Ook pleit Lynch in het interview voor meer diversiteit in de Britse filmwereld. “Ik ben een zwarte vrouw, maar als het om een andere zwarte vrouw was gegaan, was hetzelfde gesprek gevoerd”, vertelt ze. “Ze zou dezelfde aanvallen krijgen. Ik moet mezelf eraan herinneren dat die discussie er is en dat ik deel uitmaak van iets dat heel, heel revolutionair zal zijn.”

En James Bond dan?

Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6 is nog steeds niet duidelijk hoe James Bond zelf zal voortleven in de filmreeks. Daniel Craig speelt de rol in het komende deel dus voor het laatst. De namen van Idris Elba, Tom Hiddleston en Tom Hardy zijn al vaak genoemd als opvolgers. Maar we zullen het pas na de première weten… In 2021.