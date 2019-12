VIVA’s Vijf: 5x last minute kerstcadeau’s

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x last minute kerstcadeau’s

Verrassingsbox van Zustainabox

Ontvang elke 2 maanden een verrassingsbox van Zustainabox met de beste eco-producten waar je echt iets aan hebt! En krijg wekelijks tips en inspiratie voor een eco lifestyle. In de Zustainabox zitten duurzame alternatieven voor je producten. Het perfecte kerstcadeau voor iemand die op een makkelijkere manier wilt beginnen aan zijn eco lifestyle. Bekijk hier de website.

Wooden Amsterdam: Lifestyle meets nature

Of je nou op zoek bent naar unieke interieur items, accessoires of gadgets: Wooden Amsterdam bewijst dat duurzaam en design samen kunnen gaan. Van eyecatchers voor in je huis of op kantoor tot de finishing touch van je outfit en apparatuur: het totaalassortiment van Wooden Amsterdam heeft voor ieder wat wils.

Luxe cadeaubon verpakt in gereyclede plastic flessen

Een duurzame cadeaubon voor de feestdagen ontwerpen, dat was het idee van het Zuid-Afrikaanse designerscollectief The Joinery. Van gerecyclede plastic flessen creëerden zij een luxe cadeauverpakking voor luxe internationale hotellabel Relais & Châteaux, die je na gebruik kan gebruiken als praktisch reistasje voor bijvoorbeeld je paspoort. Hier kun je de giftboxes bestellen.

CAPI Jewelry

Alle sieraden zijn van 14k goud en de bijzondere edelstenen komen uit India. CAPI Jewelry is een met liefde handgemaakte sieradenmerk uit Amsterdam. Tijdloos en klassiek als het gaat om ambacht, maar met een knipoog als het gaat om design. Een super leuk cadeau voor de jewelry lover. Bekijk hier de website.

Hands Off My Chocolate

Het feestseizoen staat weer voor de deur. En dus ook de – voor veel mensen vaak stressvolle – zoektocht naar unieke cadeautjes. Daarom komt Hands Off met een personalisatie tool waarmee je je eigen unieke verpakking kan maken! Inderdaad, een overheerlijke chocoladereep in een persoonlijk gestyled knap jasje. Wat wil een mens nog meer. Je kunt ze hier bestellen.