Last minute kerstcadeautjes scoren

Ook de kerstman heeft het weleens druk en kan een paar kerstcadeaus over het hoofd zien. Geen paniek! Als je vandaag nog een van deze cadeautjes aanschaft, zijn ze net op tijd voor kerst binnen.

1. Feestelijk feel good toiletpapier

Je hebt het vast weleens meegemaakt: je komt terug van de supermarkt en je bent vergeten toiletpapier mee te nemen. Shit happens! Met een abonnement op The Good Roll hoef je je hier nooit meer zorgen om te maken. Je toiletpapier wordt namelijk periodiek gratis bij je thuisbezorgd. Maar dat is niet eens het mooiste. The Good Roll gebruikt namelijk de helft van haar nettowinst voor de bouw van toiletten in Oost-Afrika. Bestel het hier.

2. Tegoedbon

Heb je echt geen tijd meer om een cadeautje in huis te halen? Dan is een tegoedbon je redder in nood. Kies dan wel voor een winkel waar de persoon ook echt komt, of een tegoedbon van een onlineshop zoals Zalando, Wehkamp of Bol.com. Altijd goed!

3. De pop-up store van Oilily

Het Nederlandse merk Oilily opent een pop-up store aan het Waagplein in Alkmaar. De pop-up store verkoopt de huidige dames-, kinder- en homecollectie met veel korting. Bij een besteding vanaf € 50,- krijgen bezoekers een shawl cadeau. De pop-up store is vrijdagavond nog open tot 21:00 uur en is zaterdag zelfs geopend tot 18:00 uur. Klik hier voor meer info.

4. Liquid Lipstick van Delilah

Maak jouw kerst dit jaar onvergetelijk met het ultieme pronkjuweel van de lipproducten! Liquid Lipstick is de nieuwste toevoeging van Delilah Cosmetics en combineert het beste van twee werelden: de intense dekking van je favoriete lippenstift, aan te brengen als een verleidelijke lipgloss. Bestel ze hier.

5. Lekker luchtje

Met een luchtje zit je altijd goed, daarom mag dit zekerheidje niet ontbreken op deze lijst. It’s Me Akke Marije Eau de Parfum is vrouwelijk en subtiel. Akke Marije won in 2016 HNTM en bracht dit parfum uit, wat aansluit op haar kijk op het leven waarin vreugde en vrijheid centraal staan. Het parfum heeft een zachte geur van jasmijn, oranjebloesem, iris en patchouli en vanille. De combinatie hiervan zorgt voor een licht parfum dat door elke vrouw gedragen kan worden. Bestel het luchtje van Akke Marije hier.

6. Lekkere fles drank

Drank als cadeau? Altijd goed! Met de frisse smaken van de cocktailwijnen van Vincolores haal je toch nog een beetje de zomer in huis. Vincolores is verkrijgbaar in 4 verrassende en verfrissende smaken. Klik hier voor meer info.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock