Lastminute tips voor de eerste Kerst met je geliefde én zijn of haar familie 

Eerste Kerst met je geliefde? Heerlijk! Kerst draait immers om (extra) quality time met de mensen die je liefhebt. Een tikkie onzeker slash gespannen over of zijn of haar familie het leuk vindt dat je erbij bent? No worries, VIVA geeft een paar tips, zodat je wat beter voorbereid deze dagen doorkomt.

Side note: ervan uitgaande dat je op de dag van Kerstavond al wel hebt afgestemd op welke kerstdag je wie bezoekt.

Voorkom verrassingen

Hoewel sommige verrassingen leuk zijn, wil je er een paar voorkomen. Bespreek bijvoorbeeld hoe kerst er bij jullie thuis (altijd) uitziet. Zijn er bepaalde tradities, gewoontes? Vertel daarnaast hoe je familie is. Wat zijn hun eigenaardigheden? Wat vinden ze leuk voor spelletjes? Of om over te praten? En win deze informatie ook in over je schoonfamilie.

Sta open voor nieuwe dingen

Misschien is je partner gelovig en gaat hij met zijn familie op Kerstavond naar een heuse mis in de kerk. Of wellicht is het bij jou een traditie om tijdens Kerstavond met de hele familie samen te komen in een lelijke kersttrui en foute kerstfilms te kijken.

Wees proactief in het leren kennen van je schoonfamilie

Het maakt niet uit of je de familie al kent of niet, je hulp aanbieden is altijd een go. Help bijvoorbeeld met het afruimen van de tafel. Wedden dat je partner’s moeder dit op prijs stelt? Enne, kun jij ook direct even een praatje met haar in de keuken maken.

Neem een doordacht cadeau mee

Vraag aan je partner waar zijn/haar ouders écht van houden. Misschien zijn ze dol op bepaalde wijnen, in combinatie met bepaalde bonbons. Hoe leuk is het dan dat je dit voor ze meeneemt? Het hoeft niet iets groots te zijn: een doordacht cadeau laat zien dat je er moeite in hebt gestoken en dat wordt sowieso gewaardeerd.

Maar bovenal: relax

Het zijn óók jouw feestdagen! En: je bent met je wederhelft, dus wat kan er mis gaan? He or she got your back.

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock