Latin lover? Deze festivals mag je niet missen

Fiësta Macumba, 7 juli in Amsterdam



Van Enrique Iglesias en Luis Fonsi tot Pitbull en Sean Paul: op Festival Macumba hoor je alle billenschudmuziek die je maar kunt bedenken. Na veel succesvolle binnenedities van Fiesta Macumba vindt het feest – waar alles draait om música, amor y vida – deze zomer voor het eerst plaats in de buitenlucht. En of het nou lekker weer wordt of niet: de temperatuur zal hoog oplopen, want latinmuziek is hot. Dáme más gasolina!

Festival Pal Mundo, 1 juli in Amsterdam

Net als Fiesta Macumba gaat ook dit feest voor het eerst outdoor. Pal Mundo is een carribean- en latinfestival, waar niemand minder dan bachatakoning Prince Royce dit jaar op de planken staat. Of je nu kunt salsadansen of niet: stilstaan is onmogelijk.

Latinvillage, 19 augustus in Spaarnwoude

Qua grootte toch wel de koning onder de latinfestivals. Met zijn vele stages is er voor iedere liefhebber wat wils: denk aan afrohouse, salsa, dancehall en reggaeton. Latinvillage vindt plaats in het mooie recreatiegebied Spaarnwoude.

Días Latinos: 29,30 juni en 1 juli in Amersfoort

Vind je een hele dag dansen op latinmuziek nog iets te veel van het goede? Días Latinos is een goeie eerste stap. Dit festival is verspreid over verschillende pleinen in de Amersfoortse binnenstad en lekker laagdrempelig; ook winkelend publiek komt langs voor een dansje en een drankje. Extra fijn: het festival is helemaal gratis.

Meer festivaltips? Hou deze week viva.nl in de gaten!