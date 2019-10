Laura Ponticorvo is ready voor de ring in Boxing Influencers

Laura Ponticorvo staat te springen om vanavond in de ring van Boxing Influencers tegenover Lena van Ex on the Beach te staan. Eerder stond de YouTuber in de ring van Boxing Stars, waar ze de strijd verloor van Jessie Jazz Vuijk.

‘Vandaag is de dag… De grote wedstrijd van Boxing Influencers’, schrijft Laura op Instagram. ‘Hiervoor heb ik maandenlang kei en keihard getraind, terwijl mijn twee ondernemingen up and running bleven.’

Topsporter

De afgelopen tijd leidde Laura naar eigen zeggen het leven van een echte topsporter en leek het net alsof ze drie fulltime baantjes had. ‘Maar wat heb ik ontzettend genoten van alle trainingen en het werken naar deze wedstrijd toe. Ik heb zo ontzettend veel liefde voor het boksen ontwikkeld, dat ik echt sta te springen om vanavond de ring in te gaan!’ Ze sluit haar bericht af met de hashtag #teamlaura.

Dave vs. René

Het hoofdgevecht van de avond in Boxing Influencers vindt plaats tussen Dave Roelvink en Rumag-presentator René Watzema. Dave en zijn hond Klaas zijn er in ieder geval klaar voor, laat hij weten op zijn Instagram.

Staredown-fail

Ook Harrie Snijders, beter bekend als ‘Harrie de Hengst’, staat vanavond in de ring. Hij neemt het op tegen Temptation-verleider Danicio Codfried. Hun staredown ging niet helemaal lekker, want de twee gingen met elkaar op de vuist, nadat Danicio een kopstoot uitdeelde. De aftermovie van hun staredown vind je op de Instagram van Danicio.

Danicio geeft er een korte samenvatting van het voorval bij. ‘Wij kwamen beiden op, gingen elkaar uitdagen. Neus tegen neus. Hij maakte een kus beweging en daardoor reageerde ik met een kopstoot’, schrijft hij bij de aftermovie.

Grote praatjes

En dan heb je ook nog het gevecht tussen Sidney en Jaimy, allebei bekend van Temptation Island. Ze hebben allebei grote praatjes en zijn ervan overtuigd om elkaar helemaal kapot te gaan maken in de ring, maar wie dat ook daadwerkelijk lukt, zie je vanavond. Vanaf 21:00 uur kun je de wedstrijd live meekijken op Spike TV.

Beeld: ANP