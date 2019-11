Deze YouTuber werd gevraagd voor ‘Temptation Island VIPS’

De makers proberen met man en macht koppels over te halen om mee te doen aan Temptation Island VIPS. Tot nu toe zonder succes: Love Island-koppel Matthy en Kelly bedankte vriendelijk en ook YouTuber Laura Ponticorvo zag het niet zitten om haar relatie te testen.

Dat onthullen Laura Ponticorvo en haar man Ryan in de serie Hij/Zij van Linda. Meiden. Want hoe denken ze over een deelname aan Temptation Island VIPS?

Wanneer gevraagd wordt: ‘Wie zou er eerder meedoen aan Temptation Island?’, weet Laura het meteen. ‘Hij’, antwoordt de realityster. ‘We zijn er namelijk voor gevraagd en hij was degene die zei: “Ja, kom Lau dat is leuk.”‘ Toch besloten Laura Ponticorvo en Ryan een deelname aan Temptation Island VIPS te laten schieten.

En daar is Laura maar wat dankbaar voor, ook dat Ryan nu niet meer mee zou willen doen aan een dergelijke test. Volgens haar is het namelijk een grote mindfuck. ‘Het kan best veel met je doen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ik vind niet dat wij iets moeten testen.’

Ponticorvo werd bij het grote publiek bekend door haar deelname aan Mijn Vieze, Vette, Vervelende Verloofde. Nu maakt ze furore op YouTube, waar ze 146.000 abonnees heeft. Het is niet de eerste keer dat YouTubers worden benaderd: vorig seizoen deden Thomas Cox en zijn toenmalige vriendin Yasmin mee aan het programma. En we weten allemaal hoe dat geëindigd is, dus een hele slimme zet van Laura om níet deel te nemen.

