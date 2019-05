Wel of niet: Laura onthult of ze spijt heeft van ‘Temptation Island’

Laura maakte zich in Temptation Island niet echt geliefd bij de kijkers. Zo werd ze saai genoemd, ‘verpeste ze de sfeer’ en zouden door haar sommige kandidaten minder in de verleiding zijn gebracht. Toch heeft de blondine geen spijt van het avontuur.

Want dat het absoluut geen makkelijke tijd is geweest voor de deelneemster na het programma, is geen geheim. Het ging tóch uit met Roger, ze werd van haar fiets getrapt en ze kon rekenen op bakken met kritiek. Maar dat Laura sterk in haar schoenen staat, laat ze maar weer eens blijken. Want spijt heeft ze niet.

Open te bloeien

Sterker nog, ze ziet Temptation als een verrijking van haar leven. In een Q&A op Instagram laat ze weten: ‘Het is een keuze waar ik achter stond. Temptation heeft mij veel geleerd als persoon en ik, en onze relatie, zijn er ondanks alles ook sterker door geworden. Dankzij Temptation heb ik gemerkt dat ik meer mijn grenzen wil gaan verleggen, een meer open houding wil aannemen en mezelf zo de kans wil geven om nog meer open te bloeien en als persoon meer te bereiken voor mezelf.’

Negativiteit

En al die negatieve comments? Die legt ze naast zich neer. ‘Negativiteit zal er altijd zijn, je moet jezelf gewoon afvragen of je iets uit de negatieve comments kan halen. En is het niet zo, laat je die gewoon achter’, schrijft Laura. Het geluk in de liefde heeft ze in ieder geval gevonden: ze is weer samen met Roger! De twee hebben elkaar na een tijdelijke breuk helemaal gevonden en zijn gelukkiger dan ooit. Zoet.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL