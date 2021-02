Lauren Verster (40) speelt open kaart over haar relatie met haar grote liefde Jasper Diepeveen (37). Eerder al gaf de blondine toe dat de chemie tussen de twee ‘lovers’ al ontstond toen Lauren nog in een relatie zat met Jort Kelder (56). Ook vertelt ze open over de breuk met haar ex en over haar nieuwe relatie.

Grote liefde Lauren Verster

Na een relatie van ruim vijf jaar besloten Lauren en Jort in 2015 uit elkaar te gaan, dat terwijl ze het zelfs al over kinderen hadden. De breuk had te maken met het feit dat de presentatrice gevoelens had gekregen voor een ander: haar cameraman Jasper, met wie ze nog steeds samen is en inmiddels twee dochters heeft. Het is dan ook haar “grote liefde”, stelt Lauren in de nieuwe LINDA.original-serie Als Banken Konden Praten. “Echt op alle mogelijke manieren. Ik heb nu twee kinderen met hem en het klopt gewoon.”

Onvermijdelijk

Toen Lauren en Jasper elkaar leerden kennen, had de presentatrice nog een relatie met Jort. Ook de cameraman was op dat moment geen vrijgezel. “Maar ja, ik kwam iemand tegen en ik werd verliefd. En ik kon het ook niet meer stoppen”, geeft de blondine toe. De aantrekkingskracht tussen beiden was dan ook te sterk. “Mijn lichaam ging er gewoon heen. Het was onvermijdelijk.”

Niet te stoppen

Een paar jaar geleden deed Lauren ook al een boekje open over de aantrekkingskracht tussen haar en Jasper én de breuk met Jort die deze veroorzaakt had. “Ik wilde mijn relatie helemaal niet verbreken, maar ik kon ook mijn liefde voor die ander niet stoppen. Bizar hè? Wreed, ook wel”, zei ze destijds. “Ik probeerde het steeds af te kappen. We stuurden elkaar lange, dramatische brieven, we gaven elkaar sieraden als afscheid, we spraken af elkaar nóóit meer te zien, maar dan kwam er één sms’je van hem binnen en hop, ik zat weer in de auto. Gas erop, over de snelweg, naar zijn huis.”

Verdrietig

Nadat Jort in de media uit de doeken deed over de affaire van Lauren, liet zij in een eenmalig statement weten ze inderdaad verliefd was geworden op een ander. “Het is superzuur en het had niet mogen gebeuren en ik heb iemand pijn gedaan die ik het meeste gun in de hele wereld en ben daar superverdrietig om geweest. Maar dit is wat het is.”

Altijd in voor avontuur

Inmiddels blijkt het alles behalve een slechte keuze te zijn geweest dat Lauren uiteindelijk voor Jasper heeft gekozen. “Wat ik het leukste aan hem vind, is dat ik alles met hem kan doen, alle rare avonturen”, vertelt de verliefde presentatrice in de nieuwe serie van LINDA. “Als ik zeg: kom, we gaan een tantracursus doen, dan vraagt-ie niet eens: ‘Wat is dat?’, maar zegt-ie: ‘Is goed, wanneer gaan we?’”

Permanent verliefd

Samen met Jasper geniet ze intens van hun gezin. “Ik vind zo’n family life echt fijn”, aldus Lauren. “Ik vind het echt het grootste geluk wat er is. Het is gewoon een permanente verliefdheid, althans: zo ervaar ik het.”

Gelukkig gezinnetje

Samen met Jasper Diepeveen, een cameraman met wie Lauren al een aantal jaar samen is, kreeg de programmamaakster in 2018 dochter Leentje. In januari 2020 mocht het stel hun tweede meisje verwelkomen: Meggy.

Moederschap

Aan Flair vertelde Lauren na de geboorte van Leentje dat de komst van haar dochter haar wel iets meer grond had gegeven als mens. Of het moederschap haar verder veranderd heeft? “Je hoort mensen ook wel zeggen zeggen dat het hele leven nu niet meer om hen draait, omdat daar iemand anders voor in de plaats is gekomen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik nooit het idee gehad dat alles om mij draaide. Ik heb nooit zo in het leven gestaan. Maar moeder worden heeft me wel gegrond, ook omdat ik een regelmatiger ritme heb. Ik ga eerder naar bed, ik sta eerder op. Ik ben poepluiers aan het verschonen, melk aan het maken. Er moet eten op tafel staan. Dat was vroeger wel anders. Dat regelmatige en elke dag hetzelfde vind ik grappig genoeg heel fijn. Ik schrijf elke ochtend in mijn dagboek. Aan de tafel voor het raam met een cappuccino, terwijl de zwanen en eenden langszwemmen.”

