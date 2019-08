Whitney Port doet boekje open over Lauren Conrad: ‘We hebben elkaar al twee jaar niet gezien’

Hoewel we Whitney ook heel even kwijt waren tijdens het nieuwe seizoen van The Hills, is BFF Lauren natuurlijk de grote afwezige in de reboot. Port doet nu voor het eerst een boekje open over hun vriendschap.

Want ondanks dat ze eerst álles samen deden – ze gingen immers zelfs samen stage lopen bij Teen Vogue – is dat nu wel even anders. Sterker nog, Whitney geeft zelfs aan Conrad al een hele tijd niet meer gezien te hebben. ‘We hebben geen contact’, aldus de blondine. ‘We spraken elkaar, om eerlijk te zijn, voor het laatst toen onze zonen allebei werden geboren … Ze schelen ongeveer drie weken. Dus hebben we toen gepraat, maar sindsdien hebben we niet meer gebabbeld.’

Twee jaar

Een klein rekensommetje leert ons dat ze dan al zo’n twee jaar geen contact meer hebben, aangezien beide mannetjes in juli 2017 ter wereld kwamen. Niet alles is dus wat het lijkt op televisie mensen, maar stiekem wisten we dat natuurlijk al. Maar hun vriendschap nep? Dat zeker niet. Whitney wil wel nog even zeggen dat ze altijd een ‘speciale plek in haar hart’ heeft voor haar (voormalige) BFF. Awww. Misschien binnenkort tijd voor een verzoening dames?

