Nostalgie ten top: met deze lavalamp-nagels steel je gegarandeerd de show

Vroeger bestond je kamer uit heel veel posters, een lekkere opblaasbare stoel én natuurlijk een lavalamp. Deze laatste gouwe ouwe trend is helemaal terug van weggeweest. En wel op je nagels.

Uren staren naar hoe de lava heen en weer stroomde in de lamp was dan ook een dagelijkse bezigheid. Nu kun je deze geweldige hype altijd met je meedragen. Want zeg maar hallo tegen de enige echte lavalamp-nagels.

Altijd bij de hand

Ja, dat is dus net zo goed als het klinkt. Denk aan alles wat zo geweldig was aan deze woonaccessoires, maar dan altijd bij de hand (ha.ha.). Zelf dit in elkaar knutselen lijkt ons een beetje moeilijk, maar een goede nagelstylist wil je vast helpen met deze gloeiende nail art. Of je verder nog echt aan werken toekomt, dat denken we niet. Meer hee, zie jou eens shinen met deze kekke trend.

