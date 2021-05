Lea Michele door ex-collega beschuldigd van pestgedrag op set ‘Glee’

Lea Michele ken je van de ultra-blije musicalserie ‘Glee’. Achter de schermen ging het er helemaal niet zo vrolijk aan toe, blijkt nu. Collega Heather Morris (Brittany Pierce in de serie) vertelt in een podcast hoe Michele de sfeer op de set verziekte.

Heather Morris klapt in de podcast ‘Everything Iconic’ uit de school. Ze vertelt dat iedereen last had van Lea Michele, maar niemand actie ondernam. ‘We waren allemaal bang voor de gevolgen. Ik vond bijvoorbeeld niet dat het aan mij was om over haar te klagen, omdat ik mezelf gewoon als een van de castleden zag en dacht dat ik niet belangrijker was dan Lea. Wat uiteindelijk niet zo is, omdat iedereen die op de set is zich prettig en veilig moet voelen, welke taak je ook vervult.’

‘Niet acceptabel’

In 2020 liet de actrice al doorschemeren dat de samenwerking met Michele ‘niet zo prettig’ was. Ze wilde zich toen niet verder uitspreken omdat Michele destijds in verwachting was. ‘Eigenlijk was Naya Rivera, onze geweldige collega die is overleden, de enige die zich ferm uitsprak over Lea’s gedrag. Zij zei al veel eerder dat dit niet acceptabel was en ze mensen letterlijk het leven zuur maakte.’

Diva

Michele zou op de set enorm de diva hebben uitgehangen en zich neerbuigend hebben gedragen over de andere acteurs. Toen dat nieuws naar buiten kwam, verbraken meerdere commerciële partners hun contract met de actrice.

