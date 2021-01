Vrouw zijn. Het is geweldig, maar menstrueren is toch niet direct ons favoriete onderdeel. Toch is het de normaalste zaak van de wereld en hóórt het er nou eenmaal bij. Ondanks dat ligt er nog altijd een taboe op ongesteld zijn, schaamte voor tampons en maandverband incluis. Journalist Leandra Medine maakt daar op briljante wijze korte metten mee.

De immer fashionable brunette plaatst een foto van haar outfit op Instagram: een mooie witte maxi rok van linnen, zo eentje waar je in wilt paraderen op vakantie. Smetteloos wit is de rok echter niet meer, want er is een grote bloedvlek in te zien. Ze is doorgelekt, we’ve all been there. Maar in plaats van zich daarvoor te schamen, deelt ze er zonder gêne een foto van.

Man Repeller

Leandra Medine is de oprichter van de website Man Repeller, een website na jaren succes onlangs in slecht daglicht kwam te staan. De tagline van de website was ‘mode die mannen haten maar waar vrouwen gek op zijn’, een statement dat anno 2021 niet meer passend gevonden werd. Ondanks dat de site de nodige kritiek kreeg en inmiddels offline is, is Leandra nog wel actief op Instagram.

Alle taboes verzamelen

En daar is ze zoals we van haar gewend zijn volledig zichzelf. Zo toont ze geregeld haar beenhaar, een zweetplek, haar wallen of neushaar, en deinst ze ook niet weg voor onflatteuze selfies of ander ongepolijst beeld van zichzelf. Maar deze foto is next level. ‘Ik vind het geweldig om vrouw te zijn – niet sarcastisch bedoeld’, schrijft Leandra Medine onder de foto van haar menstruatievlek.

Menstuereren normaliseren

Uit de reacties onder de foto blijkt maar weer dat er nog altijd een groot taboe ligt op menstruatie. Een dankbaar geluid klinkt door in de vele comments. ‘Is vrouw zijn niet geweldig? Bedankt voor het normaliseren van ’t verpesten van kleding, banken en matrassen!’, reageert een volger.

‘Ik wou dat ik zoveel vertrouwen had in groep 7 – maar in plaats daarvan belde ik mijn moeder huilend’, schrijft een ander. ‘Mijn 12-jarige zelf zou gekrenkt zijn geweest, dus ik vind dit geweldig om te zien. Zo goed om menstrueren te normaliseren.’

View this post on Instagram A post shared by Leandra Medine Cohen (@leandramcohen)

