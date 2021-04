Ginny & Georgia is precies wat je nodig hebt op dit moment. Moeder en dochter hebben elk hun eigen problemen: de een in de vorm van een moord, de ander met het maken van vrienden. Hoewel in de serie hun werelden dus mijlenver uit elkaar liggen, is het leeftijdsverschil in het echte leven helemaal niet zo groot.

Leeftijdsverschil Ginny Georgia

Ja, hoewel Antonia Gentry een overtuigende, norse puber neerzet, is ze eigenlijk die fase toch wel voorbij. De actrice is namelijk 23 jaar oud en daarmee verschilt ze dus niet zoveel van mama Georgia. Brianne Howey, die de briljante rol van de blondine op zich neemt, is namelijk 31 jaar. Ja, eigenlijk maar acht jaar verschil dus.

Echte vriendschap

En wist je dat MAN(G) eigenlijk helemaal niet hoefde te doen alsof ze vriendinnen waren? Het eerste gedeelte van de groep gaat namelijk ook in het echt super goed met elkaar om. We hebben het hierbij dan over Max (Sara Waisglass), Abby (Chelsea Clark) en Norah (Katie Douglas). Al voor de opnames van start gingen, was er een band tussen de drie actrices. Hoe leuk!

Laatste toevoeging

Hoewel de serie natuurlijk niks is zonder Georgia, had de serie zomaar er heel anders uit kunnen zien. Actrice Brianne werd namelijk pas op het allerlaatste moment toegevoegd aan de cast. Maar daar was een hele goede reden voor, zo laat showrunner Debra J. Fisher weten aan Entertainment Weekly. ‘We moesten de perfecte Georgia vinden, die uitgebalanceerde schoonheid, die je kan doden met een glimlach, maar die je ook een mes in de rug kan steken.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?