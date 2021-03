Waar geen wenkbrauw wordt opgetrokken als een man een relatie heeft met een 15 jaar jongere vrouw, wordt in een omgekeerde situatie toch fronsend gekeken. En ook in films en series is een groot leeftijdsverschil heel normaal. Sterker nog, gemiddeld zou de mannelijke acteur zo’n 4,5 jaar ouder zijn dan zijn vrouwelijke tegenspeler.

Neem nu de relatie van Bridget Maasland (46) met André Hazes (27) destijds, zo bespreekt VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen met Saskia Noort in een nieuwe aflevering van de podcast Over de liefde. Terwijl de presentatrice door het slijk werd gehaald, werd er over de zanger maar weinig kwaad gesproken. Een klassiek voorbeeld van age shaming, zoals Noort hier ook bespreekt in een ijzersterke column.

Leeftijdsverschillen films

Hoe komen we hier vanaf? Nou, door misschien allereerst ook het leeftijdsverschil in films en series wat minder uiteen te laten lopen. Want neem Mr. Big in Sex and the City: toch elf jaar ouder dan Carrie Bradshaw. En als het dan wél een keer andersom is, dan wordt de ‘oudere vrouw’ weggezet als iemand die een jongere man probeert te verleiden. Kijk maar naar The Graduate, terwijl in werkelijkheid Anne Bancroft maar zes jaar ouder was dan Dustin Hoffman op dat moment.

En ook hier

En wat betreft films waar de man ouder is dan de vrouw, kunnen we nog wel even doorgaan. In Silver Linings Playbook verschillen Jennifer Lawrence en Bradley Cooper 16 jaar. En A Star is Born? Toch ook weer een age gap van 12 jaar tussen Gaga en de acteur. In Dirty Dancing is Patrick Swayze negen jaar ouder dan Jennifer Gray en in klassieker Ghost is actrice Demi Moore tien jaar jonger.

Eigen land

En dan de klassieker der klassiekers: Pretty Women. Julia Roberts en Richard Gere verschillen zeventien jaar en in Nothing Hill is ook Hugh Grant weer een stukje ouder, wel zeven jaar. Maar wie denkt dat het alleen in grote films uit Amerika gebeurt, heeft het mis. Ook in producties van eigen bodem is de man regelmatig nog ouder dan de vrouw. Zo schelen in Undercover Frank Lammers en Elise Schaap tien jaar.

Twee maten gemeten

En daarin schuilt misschien ook wel de verklaring waarom er nóg steeds met twee maten wordt gemeten. Een oudere man wordt omschreven door Hollywood als sexy, terwijl een vrouw met een jongere vent toch al snel wordt neergezet als een oude vrijster. Onzin natuurlijk en hopelijk worden de ogen van de filmmakers ook snel geopend.

