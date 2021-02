Zodra de eerste sneeuwvlokken de grond raakten afgelopen zondag, trok Nederland er massaal op uit. Sleeën, wandelen, sneeuwpoppen bouwen en natuurlijk – geef maar toe, ook jij als volwassene – sneeuwballen gooien. Maar laten we leren van de Finnen: als je nú je wollen bezittingen en vloerkleden in de sneeuw legt, heb je daar straks profijt van.

Maar meid, waarom zou je dat in de sneeuw leggen? Nou, simpel: de sneeuw trekt het vuil eruit en zorgt ervoor dat de kleuren intenser worden. De Finnen leggen al eeuwenlang hun wollen dekens, truien, vloerkleden en kussens in de schnee om het schoon te maken. Want items die niet met water gewassen kunnen worden, kunnen dat vaak wel met sneeuw. Zodra het kwik onder de nul graden is en er knisperende sneeuw ligt (het soort waar je die perfecte sneeuwbal mee maakt) kun je aan de slag.

Vloerkleed in sneeuw leggen

Hoe? Makkelijk: leg je vloerkleed (met de goede kant naar beneden) in de sneeuw en bedek hem daarna ook daarmee. Ga koffiedrinken of tv-kijken, werken of douchen en haal na een tijdje de sneeuw eraf. Je kunt dan gemakkelijk pluisjes en stof verwijderen én – belangrijkste – eventuele vlekken zijn bevroren. Omdat het bevroren is, kun je ze gemakkelijk schoonmaken en zijn ze als sneeuw voor de zon verdwenen (pun intended). Ook huisstofmijt is verleden tijd. Vervolgens goed afborstelen en liggend laten drogen (zie onderste alinea voor tips).

Wol in sneeuw leggen

Een prachtige wollen trui, heerlijk dekbed of een kussen: je doet het liever niet in de wasmachine. Wol heeft van zichzelf dan ook een reinigend vermogen en dat maakt dat het vaak ook niet nodig is, een beetje luchten is voldoende. Wil je bacteriën doden? Dan moet je nú je slag slaan. Leg het (op dezelfde manier als het vloerkleed) in de sneeuw voor een halfuurtje en je bacteriën zijn verleden tijd.

Laten drogen

Het laten drogen van bovenstaande items gaat snel (dankzij de vrieskou), maar let op! Leg of hang het niet te drogen bij de kachel. Als je dat doet vervilt het, dus dan gaan de weefsels aan elkaar hechten, waardoor je klitten krijgt. En dat wil je natuurlijk niet in je mooie wollen trui of je lekkere dekbed.

Bron: Nordic Living, Getty Images