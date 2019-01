Lees je mee, Ronald Molendijk? Er is nu een lijst waar alléén maar muziek van vrouwen in staat

‘Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek’, zo luidde de opmerking waardoor Ronald Molendijk op Eerste Kerstdag onder vuur kwam te liggen. Als tegengeluid startte platenbaas Adriaan Pels een muzieklijst waar alléén vrouwelijke muzikanten in staan: de Female 2020.

Wie kijkt naar de Top 2000 ziet dat mannen daar de boventoon voeren: slechts 10 procent van de lijst bestaat uit vrouwelijke artiesten. Maar zeggen dat dat komt doordat vrouwen zich in de studio minder senang voelen? Dat ging Adriaan Pels van muzieklabel At Ease te ver. Volgens hem ligt het Top 2000-probleem niet aan de vrouwen, maar aan Radio 2: ‘In de voorselectie, die is gebaseerd op voorgaande edities, staan bijvoorbeeld 29 nummers van Bløf en vier van de Engelse band Oasis. Maar dat betekent niet dat Bløf een betere band is dan Oasis,’ vertelt hij aan de Volkskrant.

Als tegenhanger van de Top 2000 start Pels een eigen lijst, bestaande uit muziek van louter vrouwelijke muzikanten, genaamd de Female 2020. Tussen kerst en oud & nieuw heeft hij samen met collega’s uit de muziekindustrie een – wél deugende – voorselectie gemaakt, bestaande uit 3333 nummers. Daaruit kan iedereen nu zijn eigen twintig favorieten kiezen.

Inmiddels hebben ruim zesduizend mensen gestemd. Zodra er een representatief beeld is ontstaan, gaat Pels de definitieve lijst bekendmaken. Stem je ook mee?

