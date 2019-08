Pssst, hier koop je voordelig look-a-like shapewear á la Kim Kardashian

Wat Kim Kardashian allemaal doet op een dag weten we niet, maar één ding heeft ze wel gedaan: ze heeft shapewear tot outfit verheven. Items die je normaal gesproken onder je kleding draagt, mogen nu gezien worden als volwaardige outfit. Want Kim’s motto moge duidelijk zijn: if you got it, flaunt it. Maar omdat haar eigen shapewear-lijn nog niet in de Nederlandse schappen ligt en Spanx wat aan de dure kant is, tippen wij: Leg Avenue.

Van sexy lingerie tot kinky festivalaccessoires, Leg Avenue heeft voor alle soorten, maten en gelegenheden outfits waarin jij je mooiste vormen volop in kunt showen. En hey, nu de tijd van body positivity is aangebroken, hebben wij maar één vraag: why not?

Om helemaal bij de trend van nu aan te sluiten, heeft Leg Avenue ook een ‘NAKED’-lijn gelanceerd. Deze lijn bestaat uit vier soorten producten in vier soorten huidkleuren. Precies, á la Kim Kardashian (maar dan betaalbaar). Deze items – naadloze shorts, bh’s, bandeaus en rompers – kun je perfect ergens onder dragen (als onderjurkje bijvoorbeeld) of gewoon zo. En heel leuk: al vanaf 20 euro kun je een setje van Leg Avenue scoren.